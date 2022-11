Colisão entre picape e moto deixa vítima na BR-222 em Marabá

A colisão entre uma picape e uma moto deixou uma vítima no final da tarde deste domingo (27), na BR-22, em Nova Marabá, próximo ao acesso da ponte rodoferroviária. Judith Nascimento Alves, de 56 anos, que estava na motocicleta acompanhada do marido, identificado como Genilson, não resistiu e morreu no local. As informações são do portal Correio Carajás.

De acordo com o site, Genilson foi atendido por uma ambulância e encaminhado à emergência do Hospital Municipal de Marabá. O portal não soube informar o estado de saúde dele. Ainda segundo o veículo, o casal foi arrastado pela picape por quase 20 metros.

As informações preliminares são de que o carro trafegava no sentido ao bairro São Félix, enquanto a motocicleta acompanhada pelo casal, retornava de lá. Ambos teriam se colidido causando o acidente.

Lucas Sampaio, de 43, foi identificado como condutor da picape. Ele foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia para prestar depoimento. Em conversa com os policiais, ele informou que tentou desviar e frear, mas não conseguiu evitar a batida e negou ter culpa no ocorrido.