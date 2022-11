Motociclista de 24 anos morre em acidente de trânsito na manhã desta sexta em Santarém

Um acidente de trânsito no começo da manhã desta sexta-feira, 25, fez uma vítima fatal na avenida Magalhães Barata, bairro Caranazal, em Santarém, oeste do Pará. O piloto da moto, Rosivaldo Santos Silva Júnior, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os sobreviventes foram a garupa da moto e o motorista do carro envolvido. Com informações de SOS Santarém.

O acidente teria acontecido por volta de 7h da manhã, na avenida Magalhães Barata. O motociclista levava uma mulher na garupa, identificada apenas como Natália Fernanda. Eles colidiram com a lateral de um carro preto que estava fazendo a conversão para entrar em uma garagem, segundo testemunhas.

A motocicleta ficou completamente destruída. De imediato, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros-socorros, constatando que uma das vítimas, Natália Fernanda, estava com vida e o quadro de saúde era estável, contudo, ela estava em estado de choque. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (PSM) de Santarém. Já o piloto da moto teve a morte confirmada no local.

O motorista do carro, envolvido no acidente, não teve a identidade divulgada e não precisou receber atendimento médico. Ele permaneceu no local e deve passar pelos procedimentos legais a partir da chegada da Polícia Civil do Pará (PC). A Polícia Científica do Pará (PCP) já foi acionada para fazer a análise da cena do acidente e a remoção do corpo de Rosivaldo Santos Silva Júnior.

A redação integrada de O Liberal acompanha o caso e deve trazer mais detalhes conforme as atualizações das autoridades.