Condutora de motocicleta morre ao colidir com um caminhão no bairro da Cremação, em Belém

A condutora de uma motocicleta morreu após colidir com um caminhão frigorífico, no cruzamento da avenida Alcindo Cacela com a rua dos Caripunas, no bairro da Cremação, em Belém, na madrugada desta sexta-feira (25). Um homem estava na carona do veículo e ficou ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Região Metropolitana. Já o motorista do caminhão foi conduzido à Seccional da Cremação para prestar esclarecimentos.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o acionamento ocorreu por volta de 2h30. Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram encaminhadas para o local.

Ainda de acordo com o Ciop, a condutora da moto teria avançado a pista preferencial na Caripunas e não percebeu que o caminhão se aproximava, quando foi atingida. A Polícia Militar do Pará (PM) também confirma que, segundo testemunhas ouvidas por agentes do 20º Batalhão, a condutora de uma motocicleta avançou a preferencial e se chocou contra o caminhão.

"A mulher morreu no local e um homem de 20 anos, que estava como carona na moto, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros Militar para um hospital da Região Metropolitana. A Polícia Científica foi acionada e o motorista do caminhão foi conduzido pela PM até a Seccional de Polícia Civil para o registro da ocorrência", informa a PM em nota. A Polícia Civil do Pará (PC) diz que o caso é investigado pela Seccional do bairro da Cremação.