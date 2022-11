Viatura da Polícia Civil capota na PA-151 e deixa quatro policiais feridos em Abaetetuba

Uma viatura da Polícia Civil capotou em um trecho da PA-151, na comunidade do Arienga, na zona rural de Abaetetuba, no nordeste do Pará, na noite da última terça-feira (22). Dois delegados e dois investigadores foram encaminhados para o Hospital Santa Rosa. O carro em que os policiais civis estavam teve perda total, segundo informações da própria corporação. Com informações do site Moju News.

A Polícia Militar de Abaetetuba foi a primeira a chegar ao local e prestar socorro às vítimas. A Polícia Civil do município também foi até o local. Informações preliminares apontam que duas vítimas tiveram apenas leves escoriações e os outros dois se queixaram de dores no corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para as polícias Civil e Militar, e aguarda um retorno.