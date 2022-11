Carro capota e motorista fica ferido na estrada entre Paragominas e Ipixuna do Pará

De acordo com transeuntes que tentaram socorrer o motorista bastante ferido, o acidente com um carro da marca Voyage e placa de Paragominas ocorreu ainda na noite de sábado (12) na rodovia BR-010, na altura entre os municípios de Paragominas e Ipixuna do Pará, região sudeste do Estado. Com informações da página de Facebook Boletim de Ocorrências Paragominas.

Segundo populares, logo após a capotagem, o motorista foi encontrado às margens da estrada, com vários ferimentos no corpo e sangrando. A Guarda Municipal de Ipixuna do Pará foi procurada pelas pessoas e enviou uma equipe até o trecho do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local do acidente e foi quem providenciou o encaminhamento do motorista para uma unidade de saúde, cujo nome não foi divulgado.

Até então não há informações sobre o que provocou o capotamento do Voyage, de cor branca. No local, não havia outro veículo nem pessoas que pudessem esclarecer o que, de fato, ocorreu para ocasionar o acidente de trânsito.