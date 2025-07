Homem é preso suspeito de furta camisa em loja e esconde roupa dentro da bermuda no Marajó

Henrique Araújo Sá foi preso em flagrante pela Polícia Civil na terça-feira (8), em Curralinho, no Marajó. Ele é suspeito de furtar a camisa de uma loja de roupas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele esconde a roupa dentro da bermuda.

Pela gravação é possível ouvir o suspeito dizendo a um funcionário que sofreu “uma queda de moto” que resultou em ferimentos no rosto dele. No entanto, segundo a PC, as lesões teriam sido provocadas em uma possível tentativa de roubo frustrada que ocorreu naquela madrugada.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito é conhecido por praticar vários furtos no município. Policiais civis da delegacia de Curralinho identificaram Henrique e o localizaram na casa dos pais dele. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

Punição

O artigo 155 do Código Penal Brasileiro estabelece que subtrair coisa alheia móvel, para si ou outra pessoa, é um crime contra o patrimônio, cuja pena pode ser de um a quatro anos de reclusão, e multa.