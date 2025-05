Dupla suspeita de invadir casa, amarrar vítima e fazer Pix forçado é presa no Marajó

Dois homens foram presos suspeitos de invadirem uma casa, amarraram o proprietário e o ameaçaram para fazer transferências de dinheiro via Pix, no Marajó. O crime ocorreu na cidade de Bagre, na madrugada de sábado (17), e a vítima foi localizada horas depois por vizinhos. Os suspeitos foram presos no mesmo dia, durante a tarde.

Segundo as informações do 83º Pelotão Destacado da Polícia Militar, a dupla entrou na casa da vítima por volta de 4h30. Os suspeitos usavam capuzes para evitar serem identificados e amarraram o morador. Segundo os relatos, a vítima foi ameaçada várias vezes e os suspeitos teriam agido com violência. O proprietário foi obrigado a fazer transferências via Pix e ainda teve outra quantia em dinheiro e objetos roubados da casa. Os suspeitos fugiram do local na moto da vítima. Os vizinhos da área localizaram o morador com as mãos e pés amarrados.

Após o caso ser relatado para as autoridades policiais, teve início uma ação da PM e Polícia Civil para localizar os suspeitos. Os agentes encontraram a moto abandonada na estrada da praia. Com base em informações repassadas por moradores, um dos suspeitos foi identificado e localizado em uma residência no bairro Paraíso. A PM e a PC realizaram a prisão do suspeito. Após novas buscas, o segundo suspeito também foi localizado na mesma região. Durante a abordagem, foi encontrado com o homem um fone de ouvido que seria da vítima. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bagre, onde permanecerão à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil informa que dois suspeitos foram presos em flagrante por roubo com restrição de liberdade e uso de arma de fogo. Eles estão à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação pela delegacia de Bagre", comunicou.