Carro de vereadora de Ananindeua capota na avenida Centenário; PM ajuda no resgate de duas pessoas

Um carro da vereadora Francy Pereira, de Ananindeua, capotou na tarde desta quinta-feira (10), em Belém. O acidente ocorreu na avenida Centenário e o carro acabou indo parar no canteiro central da via. Policiais militares da Rotam, que passavam pela área, foram ajudar no resgate do condutor, identificado como Cleber, e uma mulher que estava no carro, identificada como Milena Santos, que seria a sobrinha de Francy.

A parlamentar já não estava no veículo no momento. O Corpo de Bombeiros Militares encaminhou ambos para um hospital particular. Policiais que estavam no local explicaram que eles não apresentavam ferimentos, mas que, por segurança, foram encaminhados para atendimento médico.