Árvore cai e atinge veículo na tarde desta quinta-feira na avenida Romulo Maiorana, em Belém

Uma árvore da espécie ipê amarelo caiu na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, na tarde desta quinta-feira (10), atingindo um veículo que estava estacionado na via. Por sorte ninguém se feriu. O condutor não estava no veículo e nenhum pedestre passava pelo local foi atingido. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), raízes pouco profundas e o solo encharcado foram os motivos da queda da árvore.

Ao longo da tarde, o vegetal ficou atravessado na avenida, impossibilitando a passagem de carros. Os prejuízos registrados foram apenas materiais, uma vez que a parte de cima do veículo ficou amassada. Moradores das redondezas comentaram que a árvore caiu após fortes ventanias no momento da chuva.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) esclareceu que uma equipe esteve na avenida Romulo Maiorana para fazer a retirada da árvore (ipê amarelo), que ficou atravessada no meio da rua. O órgão detalhou que raízes pouco profundas e o solo encharcado foram os motivos da queda da árvore.

"Após a remoção, uma muda de Oiti será plantada no local. No caso de árvores, que, durante a queda, venham a atingir veículos, como foi o caso, o proprietário deve se dirigir ao protocolo da Semma levando os documentos pessoais e os do veículo, assim como as fotos do acidente, para que seja aberto o devido processo de ressarcimento dos prejuízos causados", detalhou o comunicado da Semma.