Belém: Veja onde se vacinar contra a covid-19; vacina bivalente segue sendo aplicada

As unidades de saúde de Belém ainda estão disponibilizando o saldo residual da vacina bivalente contra a covid-19 para a população, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A Sesma informa, ainda, que Belém será reabastecida com 1.000 doses da vacina, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), divulgadas nesta quarta-feira (24).

A previsão da chegada das doses é nesta quarta-feira (24/04). A partir do recebimento, as vacinas serão distribuídas e, posteriormente, serão divulgados os locais abastecidos.

Confira as unidades que estão oferecendo a vacina:

UBS Eduardo Angelim.

UBS Portal da Amazônia.

ESF Maracajá.

UBS Pratinha.

UBS Icoaraci.

UBS Providência.

UBS Sacramenta.

UBS Curió.

UBS Tavares Bastos.

UBS Guamá.

UBS Telégrafo.

UBS Marambaia.

UBS Cremação.

ESF Pirajá.

UBS Jurunas.