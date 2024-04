Governo negocia com laboratório japonês para ampliar vacinação contra dengue em 2025

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, revelou nesta segunda-feira (8) que a sua equipe está empenhada em colaboração estreita com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para expandir a fabricação de doses da vacina contra a dengue. O governo brasileiro está em negociação com a Takeda, laboratório japonês responsável pelo imunizante, visando a transferência de tecnologia, o que possibilitaria ampliar o número de doses disponíveis no país e, consequentemente, alcançar um público mais abrangente. Atualmente, a imunização está sendo direcionada para crianças de 10 a 14 anos.

"Nós estamos trabalhando em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz, que por sua vez estabeleceu parcerias com laboratórios privados para aumentar a produção. No entanto, existem diversas questões técnicas que precisam ser resolvidas", afirmou Nísia durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília. Ela enfatizou que o laboratório japonês enfrenta limitações na capacidade de produção e que todo o estoque disponível já foi destinado ao governo brasileiro.

"A vacina atualmente é fornecida em frascos de dose única, o que acarreta em um desafio considerável em relação ao número de doses necessárias. Todas as mudanças na produção precisam ser aprovadas pela Anvisa. Estamos trabalhando intensamente para resolver essas questões técnicas e aumentar a oferta. Teremos uma oferta maior a partir do próximo ano? Sim. Neste ano? Não estou otimista, sendo realista, em relação à possibilidade de ampliação", explicou.

Sobre a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, Nísia destacou sua promissora singularidade por ser administrada em dose única, ao contrário da vacina da Takeda que requer duas doses com um intervalo de três meses entre elas. No entanto, ela ressaltou que a vacina brasileira só deve ser submetida à análise da Anvisa em setembro deste ano.

"O Butantan, ao trazer essa vacina e ao Ministério da Saúde incorporá-la ao SUS, é sem dúvida uma aposta importante. Contudo, a entrega para análise à Anvisa está prevista para setembro. Estou constantemente atualizando e pressionando esse cronograma junto ao diretor do instituto", afirmou.

"Nós poderíamos ter hoje condições muito melhores de produção de vacinas no Brasil. É positivo termos o Instituto Butantan, a Fiocruz e alguns parceiros privados envolvidos nesse esforço. No entanto, já deveríamos ter implementado um complexo de biotecnologia aprovado desde o segundo governo Lula. Isso está incluído no nosso PAC e precisamos avançar nisso. Isso nos proporcionaria muito mais segurança para aumentar rapidamente a produção de vacinas", concluiu a ministra.