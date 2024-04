OMS aprova vacina oral simplificada contra cólera

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou uma versão simplificada de uma vacina oral contra a cólera, visando aumentar a produção do imunizante e combater o crescente número de casos da doença. O anúncio foi feito na última sexta-feira (19/04).

De acordo com a OMS, a Euvichol-S é uma fórmula simplificada da Euvichol-Plus, contendo menos compostos, o que agiliza a produção de volumes significativos da vacina. Desenvolvido pelo grupo sul-coreano EuBiologics, o novo imunizante demonstra eficácia semelhante às formulações mais complexas.

"A nova vacina é o terceiro produto da mesma família de vacinas que temos para a cólera em nossa lista de pré-qualificação da OMS", declarou Rogério Gaspar, diretor do departamento de regulação da agência de saúde da ONU.

O que é a cólera

A cólera é uma doença bacteriana transmitida pela água ou alimentos contaminados, e causa sintomas como diarreia e vômitos que podem levar à desidratação fatal, especialmente em crianças. Nos últimos anos, houve um aumento alarmante de casos em todo o mundo: 473 mil casos foram registrados em 2022, o dobro do ano anterior.

Dados preliminares indicam que, em 2023, houve 700 mil casos ao redor do planeta. Apesar do aumento global na oferta de vacinas na última década, a demanda crescente pelo imunizante resultou em escassez do produto. Atualmente, 23 países relatam casos de cólera.

Para lidar com o aumento de casos, a OMS passou a recomendar apenas uma dose da vacina, em vez de duas (anteriormente sugeridas).