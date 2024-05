China lança sonda lunar em meio a conflitos espaciais com EUA

Nesta sexta-feira (3/5), a China lançou uma missão lunar não tripulada que visa trazer amostras do outro lado da lua pela primeira vez na história, considerado um grande passo para o programa espacial do país. A sonda Chang'E-6, missão lunar robótica mais complexa da China, decolou em um foguete Long March-5 do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na ilha de Hainan, no sul da China, onde os fãs se reuniram para acompanhar o momento histórico.

O lançamento marca o início de uma missão que pretende ser um marco importante no impulso da China para se tornar uma potência espacial dominante com planos para pousar astronautas na lua até 2030 e construir uma base de pesquisa.

A missão vem enquanto um número crescente de países, incluindo os Estados Unidos, buscam os benefícios estratégicos e científicos da exploração lunar expandida em um campo cada vez mais competitivo.

A missão, que visa durar 53 dias, pretende pousar o módulo de pouso em uma cratera aberta no lado distante da lua, que nunca está virado para Terra, conhecido como o lado escuro da Lua. A China tornou-se o primeiro e único país a pousar no outro lado da lua durante sua missão Chang’E-4 de 2019.

Quaisquer amostras do lado distante recuperadas pela sonda Chang’E-6 poderiam ajudar os cientistas a analisar a evolução da lua e do próprio sistema solar, e fornecer dados importantes para avançar as ambições lunares da China.

“O Chang’E-6 visa alcançar avanços na tecnologia de design e controle da órbita retrógrada da lua, tecnologias inteligentes de amostragem, decolagem e ascensão e retorno automático de amostras no lado distante da lua” Ge Ping, vice-diretor do Centro de Exploração Lunar e Engenharia Espacial da Administração Espacial Nacional da China (CNSA) disse na semana passada a partir do local de lançamento.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com