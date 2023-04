China planeja construir estação na Lua com tijolos feitos de solo lunar

Engenheiros, cientistas e pesquisadores chineses se reuniram em uma conferência realizada em Wuhan, na China, para debater formas de construir uma estação na Lua usando o material do solo do próprio satélite.

A China planeja realizar a construção desta base em apenas cinco anos, com os preparativos começando ainda nesta década. Um robô batizado de “Chinese Super Masons” está sendo construído por uma equipe da Academia Chinesa de Engenharia (ACE) para produzir tijolos feitos de solo lunar. O país planeja enviá-lo para o satélite em 2028, na missão espacial Chang’ e-8.

“Construir um habitat na Lua é necessário para explorações lunares de longo prazo e certamente será realizado no futuro”, disse Ding Lieyun, especialista da ACE. Apesar do desejo, a realização do projeto a curto prazo pode enfrentar dificuldades.

O país ainda pretende recolher amostras de solo do lado mais distante da Lua em uma missão que será enviada por volta de 2025. Em 2020, o país asiático já havia recolhido amostras da parte mais próxima do solo lunar, durante a missão Chang’ e-5.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)