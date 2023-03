Nasa divulga nova vestimenta dos astronautas que vão explorar a Lua; veja os detalhes

A Nasa divulgou, pelas redes sociais oficiais, a nova vestimenta dos astronautas que vão explorar à Lua. O modelo foi pensado especialmente para a missão “Artemis III” e apresentado, nesta quarta-feira (15), no Space Center Houston, no Texas, Estados Unidos. Ainda não há uma data prevista para o lançamento do foguete espacial, mas deve acontecer entre 2025 e 2026.

A empresa responsável pelo traje é a Axiom Space. Como novidade, a vestimenta fornece mais flexibilidade e o dobro de proteção contra o ambiente. “Os trajes espaciais da próxima geração da Axiom não apenas permitirão que a primeira mulher ande na Lua, mas também abrirão oportunidades para que mais pessoas explorem e conduzam ciência na Lua do que nunca”, declarou a Nasa por meio de nota.

Normalmente, a própria Nasa é quem fabrica os equipamentos e os produtos utilizados nas missões. Mas para a Artemis III, a agência norte-americana decidiu contratar um fornecedor para produção das roupas por um contrato avaliado em 228,5 milhões de dólares (o equivalente a mais de 1,2 bilhão de reais).

O que já se sabe sobre a missão “Artemis III”?

Depois de 50 anos que o homem foi à lua, a Artemis III contará com quatro tripulantes cujos tripulantes contarão com um, entre eles uma mulher e um afrodescendente. A viagem deverá auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias para exploração da superfície lunar.

O lançamento sairá do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. A tripulação será selecionada entre os mais diversos corpos de astronautas da história, cada um equipado com habilidades únicas e intensamente treinado.