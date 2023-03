Nasa monitora asteroide de 50 metros com chance 'muito pequena' de atingir a Terra

A agência espacial norte-americana (Nasa) está acompanhando a trajetória de um asteroide de 50 metros de diâmetro recém-descoberto e que pode atingir a Terra daqui a 23 anos, em 14 de fevereiro de 2046. Porém, pelo menos por enquanto, não há motivo para alarde, considerando que a chance de colisão com o nosso planeta é 'muito pequena' - uma a cada 625 -, segundo o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da Nasa.

O corpo celeste, detectado pela primeira vez no dia 26 de fevereiro, por um observatório no Chile, foi batizado de 2023 DW, .

Atualmente, o corpo celeste está a 0,12 unidades astronômicas do planeta, e circula a uma velocidade relativa de 88 mil quilômetros por hora. O objeto leva 271 dias para fazer a órbita completa em torno do sol.

De acordo com a Nasa, muitas vezes, quando novos objetos são descobertos, são necessárias várias semanas de dados para reduzir as incertezas e prever adequadamente suas órbitas anos no futuro. “Os nossos analistas de órbita continuarão monitorando o asteroide 2023 DW e atualizarão as previsões à medida que mais dados chegarem", diz a Nasa.

No ano passado, a agência conseguiu alterar a trajetória de um asteroide com sucesso pela primeira vez na história. A missão foi um teste para verificar a capacidade de desviar a rota de corpos celestes que poderiam entrar em rota com a Terra no futuro.