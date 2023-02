Meteorito de meia tonelada atinge o Texas e assusta população; vídeo

Um meteorito atingiu o Texas na última semana com um peso avaliado em meia tonelada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) dos Estados Unidos. O objeto, não identificado até esta semana, caiu nos arredores de McAllen, na parte sul do estado, próximo à fronteira com o México. O meteorito se dividiu em pedaços ao atingir a atmosfera terrestre, mas seu impacto assustou a população local e chamou a atenção nas redes sociais. Vídeos de câmeras de segurança foram compartilhados no Twitter, com destaque para o barulho causado pelo objeto. Não foram registrados feridos.

De acordo com a Nasa, o impacto aconteceu na última quarta (15), e o meteorito viajou a uma velocidade de 27 mil milhas/hora, o que seria igual a aproximadamente 43 mil km/h. O Centro Espacial Johnson estima que o meteorito tinha a energia de oito toneladas de TNT, mas se despedaçou numa altitude de 21 milhas, ou 33 km.

Nasa explica que meteoritos se esfriam rapidamente

A determinação da natureza do objeto foi feita por meio de análise do ângulo e velocidade com a qual ele atingiu a atmosfera. Meteoritos tendem a entrar na atmosfera terrestre, desacelerar e quebrar em pequenos fragmentos antes de atingir a superfície do planeta.

A Nasa assegura que meteoritos se esfriam rapidamente e geralmente não oferecem risco ao público. O órgão afirma que não mantém uma coleção de meteoritos encontrados nos EUA. Esses objetos são mantidos sob curadoria da Smithsonian Institution e outras instituições científicas do país.

“Quando exemplares dos restos desse evento são coletados e estudados, eles aceleram nosso entendimento sobre a origem e a evolução do nosso sistema solar e do nosso ambiente natural de detritos espaciais”, explica a Nasa. A agência estima que pequenos asteroides entram na atmosfera acima dos Estados Unidos uma ou duas vezes por ano.

Proteção da terra contra meteoritos

O meteoro visto nos céus de McAllen é um lembrete da necessidade de a Nasa e outras organizações aumentarem o entendimento e proteção da Terra, para combinar o conhecimento da ciência e da engenharia para avançar a exploração espacial, integrar a pesquisa terrestre e planetária para aumentar nosso entendimento sobre o sistema solar e promover missões espaciais com mitigação de riscos.