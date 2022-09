Nasa consegue colidir nave contra asteroide; veja o vídeo

A Nasa conseguiu nesta segunda-feira (26) algo que nunca foi feito antes: desviar a trajetória de um asteroide colidindo uma nave camicase contra ele, em um inovador teste de "defesa planetária" para proteger a Terra de uma possível ameaça futura. As informações são da AFP.

O asteroide alvo do teste não representava nenhum risco.

Em publicação no Twitter, a Nasa comentou: "IMPACTO DE SUCESSO! Assista da câmera DRACO da #DARTMIssion, como a espaçonave do tamanho de uma máquina de venda automática colide com sucesso com o asteroide Dimorphos, que é do tamanho de um estádio de futebol e que não representa uma ameaça para a Terra".

Mas a missão, denominada DART, é para "ajudar a determinar nossa resposta se detectarmos um asteroide que ameace colidir com a Terra" no futuro, disse nesta segunda o chefe da Nasa, Bill Nelson.

VEJA MAIS

O momento do impacto, a 11 milhões de quilômetros da Terra, pôde ser acompanhado ao vivo no canal da Nasa.

A nave, que não é maior que um carro, decolou em novembro da Califórnia. Após dez meses de viagem, cumpriu seu objetivo às 20h14 de Brasília (23h14 GMT) desta segunda-feira a uma velocidade superior aos 20.000 km/h.

Ilustração artística mostra comparação entre o asteroide Dimorphos e o Coliseu, em Roma (ESA/Divulgação)

"Estamos mudando o movimento de um corpo celeste natural no espaço. A humanidade nunca tinha feito isso antes", disse Tom Statler, cientista-chefe da missão. "É tirado dos livros de ficção científica e dos episódios de Jornada nas Estrelas, de quando eu era criança. E agora é real".