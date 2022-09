Colisão: Nave da Nasa tentará mudar trajetória de asteroide nesta segunda-feira; entenda

A Nasa, agência espacial dos Estado Unidos, tentará pela primeira vez mudar de forma mensurável a trajetória de um asteroide, em uma missão especial inédita de defesa planetária. Nesta segunda-feira (26), a espaçonave Dart (sigla inglesa para Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo), vai tentar colidir com o asteroide Dimorfo, de 163 metros, que orbita outro asteroide, Dídimo, de 780 metros. As informações são do jornal Folha de São Paulo e revista Exame.

Com o impacto, a expectativa é de que o asteroide mude sua trajetória. Os alvos estão na lista dos chamados NEAs, asteroides próximos à Terra, e pertencem à categoria dos potencialmente perigosos, mas não oferecem risco imediato à terra. No entanto, por ser um astro duplo, foi considerado ideal para o teste da técnica de desvio por impacto cinético.

Como a massa da pedra gigante é bem maior que a da espaçonave, a variação de velocidade esperada seria inferior a 1%. Mas levaria a uma mudança da órbita do Dimorfo ao redor do Dídimo, acompanhada por uma alteração no período orbital —o tempo que leva para o asteroide-lua completar uma volta em torno do astro maior.

Essa mudança, por sua vez, poderá ser medida ao longo dos dias e semanas seguintes, conforme astrônomos usam telescópios em solo e no espaço a fim de verificar qual foi o impacto dinâmico no asteroide.

A colisão é esperada para as 20h14 (de Brasília). A equipe encarregada do projeto executou manobras de correção de trajetória nas últimas semanas a fim de reduzir a margem de erro. O último teste deverá ser realizado neste domingo, dia 25, cerca de 24 horas antes do impacto, com o objetivo de delimitar a posição do asteróide em uma variação de no máximo 2 quilômetros. Depois disso, será dado sinal verde para a colisão.