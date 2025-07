Ataque russo com mais de 600 drones e mísseis mata pelo menos quatro pessoas na Ucrânia

Pelo menos quatro pessoas foram mortas na madrugada de sábado na Ucrânia, após a Rússia bombardear o país com centenas de drones e mísseis de cruzeiro. A Força Aérea ucraniana informou que a Rússia lançou 597 drones e antidrones, além de 26 mísseis de cruzeiro, entre a noite de sexta-feira e sábado. Desses, 319 drones e 25 mísseis de cruzeiro foram derrubados, e 258 antidrones foram perdidos, provavelmente devido à interferência eletrônica.

Durante a noite, duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas quando as forças russas atacaram a área de Bucovina, na região de Chernivtsi, sudoeste da Ucrânia, com quatro drones e um míssil, disse o governador regional Ruslan Zaparaniuk neste sábado. Após os ataques noturnos, duas pessoas foram mortas na manhã de sábado em um ataque com míssil na região de Dnipropetrovsk, segundo o governador regional Serhii Lysak. Foram registrados feridos também na região ocidental de Lviv e em Kharkiv.

A Rússia tem intensificado seus ataques de longo alcance contra cidades ucranianas. No início desta semana, mais de 700 drones de ataque e antidrones foram lançados contra a Ucrânia, superando ataques anteriores e mirando em Lutsk, perto da fronteira com a Polônia. A região é considerada crucial para o recebimento de ajuda militar estrangeira. A Força Aérea da Polônia enviou caças para áreas próximas à fronteira com a Ucrânia em resposta aos ataques, disseram autoridades polonesas.