Nasa realiza teste espacial de defesa planetária colocando nave para desviar um asteroide; veja

Com o intuito de realizar um teste de defesa planetária, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) criou a missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo (DART), que chega ao destino final na segunda-feira (26). A empresa colocará para colidir, contra o asteroide Dimorphos, uma nave de mais de R$ 1 bilhão, que está em órbita desde novembro de 2021.

O asteroide Dimorphos possui o tamanho de aproximadamente 170 metros de largura e não está percorrendo em direção ao planeta Terra. A intenção da Nasa é alterar o caminho de Dimorphos em relação à órbita da sua lua em Didymos. Desta forma, a empresa quer testar o potencial tecnológico de defesa planetária para mostrar se é possível desviar um asteroide que esteja em rota de colisão com a Terra.

O evento será transmitido ao vivo no dia 26 de setembro no canal da Nasa no Youtube. Veja:

18h30: imagens em tempo real da aproximação

19h: Início da cobertura da Nasa, com a colisão prevista para 20h14

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)