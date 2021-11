Nasa lança missão contra asteroide em teste para futuras ameaças espaciais

Na madrugada desta quarta-feira (24), a Agência Espacial Americana (Nasa) lança a missão DART, ou Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Binário (tradução do inglês), com o objetivo de testar o potencial tecnológico humano contra um asteroide que poderia entrar em rota com a Terra no futuro. As informações são do G1 nacional.

O alvo é a lua Dimorphos, que orbita o asteroide Didymos e que, de acordo com o professor de astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Signorini Gonçalves, fica relativamente próximo da terra. "Como o objetivo da missão é, em particular, testar a possibilidade de efetivamente desviar a órbita de um asteroide, é importante poder acompanhar a órbita posterior. Se fosse um asteroide muito distante, seria difícil fazer este acompanhamento", explicou.

Às 2h21, está previsto o início da viagem da sonda da agência espacial da Base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos. Ela estará a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX até um sistema binário, tendo como alvo é a lua Dimorphos. A previsão é que a sonda chegue ao destino em 2022 e, em seguida, a missão acompanhará se de fato é possível alterar com sucesso a rota de um asteroide com a tecnologia desenvolvida para a DART.

São dois corpos diferentes: o maior, com o tamanho mais ou menos de um prédio de 100 andares, e o menor, de 40 andares. Gonçalves explica que apesar do tamanho da Dimorphos ser até comum para asteroides encontrados no nosso Sistema Solar, poderia causar um grande estrago se realmente estivesse em rota com a Terra. "É uma oportunidade boa de conseguir acompanhar o efeito de um objeto que seria efetivamente o alvo de uma missão caso isso fosse realmente necessário, se a gente tivesse que desviar um asteroide", disse.

Mesmo se os especialistas da Nasa não conseguirem atingir o sistema de asteroides, não há risco de colisão com a Terra. Por outro lado, caso a missão dê certo, uma cratera deve ser criada na Dimorphos, o que pode gerar pela primeira vez uma chuva de meteoros criada artificialmente pelo homem.