Homem morre após ser esfaqueado durante briga entre torcidas na Itália

Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma briga de torcidas entre os times italianos Atalanta e da Inter de Milão, por volta da 1h da manhã (20h deste sábado (3) - horário de Brasília) próximo do estádio Atleti Azzurri d’Italia, na cidade de Bergamo. As duas equipes, no entanto, sequer se enfrentaram, já que a Atalanta jogou fora de casa contra o Monza, enquanto a Inter de Milão recebeu o Hellas Verona em casa.

Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a vítima é Riccardo Claris, de 26 anos, integrante da principal torcida da Atalanta. O autor do crime, ainda de acordo com a publicação, é Jacopo De Simone, de 19 anos.

De acordo com testemunhas, tudo começou após um grupo de torcedores da Inter chegar em um bar nas proximidades do estádio da Atalanta e começar a entoar cantos de apoio ao clube milanês, o que não foi bem recebido por um grupo de torcedores locais. A tensão rapidamente evoluiu para uma briga generalizada. A faca que teria sido usada no crime foi encontrada próxima à vítima. Além da arma branca, paus também teriam sido utilizados durante o confronto entre os torcedores.

O autor se apresentou voluntariamente à polícia logo após o ocorrido e admitiu ter esfaqueado a vítima para defender o irmão, que também estava no local no momento do ataque e era agredido pelos torcedores. As autoridades mantêm o suspeito sob custódia e para ser interrogado.