Torcedores de organizada do CRB matam pai de goleiro da base do clube com golpes de barra de ferro

Um torcedor do CSA foi assassinado por torcedores do CRB após a partida da equipe alagoana contra o Confiança, na última quinta-feira (4). Pedro Lúcio dos Santos, apesar de torcedor do time rival do Galo da Praia, é pai de Pedro Ariel, de 15 anos, goleiro da equipe sub-17 do CRB.

Testemunhas relataram que os agressores vestiam camisas de uma organizada do CRB, mas não souberam dizer qual. Santos foi assassinado com golpes de barra de ferro e estava internado no Hospital Geral do Estado de Alagoas, vindo a falecer na noite do último domingo (7).

Torcedor do CSA, Santos havia saído do jogo contra o Confiança, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, e estava em um churrasquinho próximo ao local. A polícia ainda não identificou dos agressores, mas irá solicitar as câmeras de segurança da região para ajudar nas investigações.

Peu, como era conhecida a vítima, não tinha envolvimento com torcidas organizada, segundo a família. Mesmo torcedor da equipe rival, torcia para seu filho Pedro Ariel, destaque na categoria de base vestindo a camisa do CRB. Segundo a mãe do jovem, Cristiane Silva, o jovem jogador ainda decidirá se vai continuar jogando pelo clube.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)