Torcedor do Paysandu agredido com barra de ferro morre após cinco dias internado em Ananindeua

O torcedor do Paysandu Yarlen Kauã Lobato dos Santos, de 19 anos, morreu, na noite de quinta-feira (8), após passar quase uma semana internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Ele foi agredido na cabeça com uma barra de ferro no último domingo (4), data do Re-Pa de número 771. O episódio aconteceu, supostamente, durante uma briga entre torcidas organizadas. Além desse caso, ao menos duas outras pessoas foram mortas nesta semana em crimes ligados também a torcedores dos clubes Remo e Paysandu.

No decorrer dos dias, familiares e amigos do jovem fizeram uma campanha de doação de sangue para Yarlen. Nas redes sociais, o pai do rapaz fez um agradecimento às pessoas que se propuseram em ajudar na terça-feira (6). “Estou agradecendo um por um. Muito obrigado ao pessoal que tirou um pouco do seu tempo para estar ajudando o meu filho nessa recuperação”, reconheceu.

Kauã morreu dois dias após a publicação feita pelo pai. De acordo com o boletim de ocorrência, o laudo mostrou que a vítima teve traumatismo cranioencefálico grave. No Facebook, várias homenagens foram feitas. “Hoje a covardia deixou outra família e amigos em prantos. Que a Justiça seja feita por você, Kauã. (...) Obrigada por ter sido esse menino bom”, contou uma moça.

À polícia, a mãe relatou que soube, por meio outras pessoas, que o filho sofreu a agressão por integrantes de uma torcida rival. O corpo de Yarlen foi removido do HMUE pela Polícia Científica, para passar por exame necroscópico.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso por meio da Seccional da Cidade Nova. Perícias foram solicitadas e buscas são realizadas para identificar a autoria do crime.