Homem é morto a tiros na Estrada do Abacatal, em Ananindeua

Um homem identificado como José Carlos Oliveira da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros na Estrada do Abacatal, bairro do Pato Macho, em Ananindeua. O crime ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (7) e ainda não há informações oficiais sobre quem seriam os autores ou o que teria motivado o crime.

Segundo o 30º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela área, as informações iniciais são que José Carlos seria de uma torcida organizada do Paysandu. No entanto, não há confirmações se isso estaria ligado a motivação do crime.

Os agentes chegaram ao local após serem acionados por populares que informaram terem ouvido os barulhos dos disparos de arma de fogo. A Polícia Militar e Civil já estão no local realizando os levantamentos para dar início às investigações sobre o crime.