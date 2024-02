Homem é morto a pauladas na cabeça em Santa Izabel do Pará

Leoni Evangelista Baia, de 38 anos, foi morto a pauladas, na madrugada desta segunda-feira (5), no Conjunto Jardim das Garças, que fica em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. O suspeito é um adolescente de 16 anos. Ele foi apreendido pela tarde. A Polícia Civil informa, em nota, que o caso é investigado sob sigilo.

Por volta das 5h30, uma guarnição do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) foi acionada para averiguar uma ocorrência de baleamento na Rua 10. Chegando no local, os militares estavam acompanhados do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e encontraram a vítima caída na rua. O CBMPA constatou a morte do homem e que ele apresentava lesões na cabeça ocasionadas por um objeto contundente.

VEJA MAIS

À PM, moradores relataram que a vítima, que morava no bairro Divinéia, era viciada em bebidas alcoólicas e entorpecentes. A PM foi até a casa dele e conseguiu identificar que homem morto se tratava de Leoni. O corpo dele foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal.

Pela tarde, a Polícia Civil conseguiu localizar o adolescente. Segundo as autoridades, o garoto e Leoni já haviam discutido anteriormente. Na noite de domingo (4), uma outra briga entre os dois teria ocorrido. Conforme a PC, o jovem, que morava perto da vítima, esperou ela sair de casa para atacar Evangelista a pauladas.

A equipe plantonista da delegacia de Santa Izabel conseguiu apreender o garoto horas após o caso ter ocorrido, em tese, por um ato infracional análogo ao crime de homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.