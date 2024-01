Idoso é encontrado morto com marcas de facadas e pauladas, em Altamira

A vítima foi identificada como Francisco Alves dos Santos, de 83 anos. Ele foi encontrado morto na tarde de domingo (28), com marcas de facadas e pauladas. A residência onde tudo ocorreu fica localizada no Ramal dos Cocos, zona rural de Altamira, sudoeste paraense. Os vizinhos teriam se deparado com o corpo do idoso durante a tarde e acionado a Polícia Militar.

Conforme as informações iniciais, a suspeita é que o crime brutal tenha ocorrido na noite de sábado (27). Seguno o que teria sido contatado no local do assassinato, o corpo de Francisco apresentava sinais de espancamento e também marcas de arma branca, possíbelmente golpes de facas. A principal suspeita é que a morte tenha sido relacionada a um roubo aos objetos da casa do idoso, pois a televisão e duas gaiolas com passarinhos teriam sido levadas.

As informações sobre a real motivação e a autoria para o possível latrocínio serão apuradas pelas autoridades. Não há mais relatos sobre a vida da vítima ou se o idoso morava sozinho. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, e as autoridades prosseguem com as investigações, sem prisões até o momento.