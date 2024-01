'Amizade', suspeito de matar 'Tang' a pauladas, é detido em Santarém

Um homem suspeito de matar a pauladas Alberto Dutra Santiago, o “Tang”, de 48 anos, em uma residência localizada na rua Angelim, bairro Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará, foi conduzido pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (17), à UIP do Santarenzinho. Após ser ouvido, Paulo Roberto Alves, 43 anos, conhecido pelo apelido “Amizade”, foi liberado. O suspeito foi visto por vizinhos saindo da casa da vítima na noite de terça-feira (16).

Na UIP do Santarenzinho, Paulo Roberto conversou com a imprensa e negou autoria ou qualquer participação no crime que vitimou Alberto Dutra, mas de acordo com policiais que localizaram o suspeito, as versões apresentadas por ele são contraditórias.

Paulo Roberto disse que dormiu na casa da vítima, mas não ouviu nenhum barulho que indicasse que ele estava sendo espancado. “Eu não fiz nada com ele (Alberto). Eu fui lá para o igarapé, depois eu fui lá para A casa dele, ele estava d​iscutindo com o 'Magrelo' por causa de bebida, eu entrei, deitei na rede e dormi”, disse o suspeito.

Alberto Dutra Santiago, de 48 anos, foi encontrado morto na frente da residência dele, no bairro Santarenzinho, na manhã desta quarta-feira (17) com a cabeça esmagada por pauladas. O corpo foi analisado e removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações levantadas pela polícia, a vítima estava bebendo com outros homens na casa dele. Os vizinhos também ouviram barulhos, mas não estranharam, pois, segundo eles, era normal. A Polícia Civil segue investigando o caso.