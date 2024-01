'Tang' é encontrado morto com sinais de violência na porta de casa em Santarém

Um homem identificado apenas pela alcunha de “Tang” foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (17), na porta da casa onde morava, no beco Angelim, que fica no bairro Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. A vítima apresentava sinais de espancamento. A polícia faz buscas pelo autor do crime, mas até o momento não há pistas de quem seja. Com informações do portal O Impacto.

Os primeiros detalhes do crime dão conta de que a vítima teria sido espancada na noite de quarta-feira (16). “Tang” morava sozinho.

No local onde o corpo foi encontrado, as autoridades acharam um pedaço de perna-manca. Vizinhos contaram que a vítima não mexia com ninguém e que gostava de consumir bebida alcoólica.

A Polícia Científica foi acionada e removeu o corpo. O caso deve ficar sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios (DEH). A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Em nota, a Polícia Civil informa que o corpo foi encaminhado para a perícia para identificar a vítima e a causa da morte. Equipes da Seccional de Santarém apuram o caso.