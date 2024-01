Corpo com sinais de espancamento é encontrado em Santarém

Renner Pereira Lima, de 22 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10), no bairro do Jutaí, em Santarém. A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido desovada no local e morta em outra área. Segundo as autoridades, o corpo do rapaz apresentava uma lesão na cabeça.

A localização do cadáver chegou ao conhecimento do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM) pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop). De acordo com o portal O Impacto, a denúncia repassada à PM era de verificar uma vítima de espancamento que estaria desmaiada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se deslocou para o local. A equipe de socorristas constatou que Renner estava morto há mais de 10 horas. Até o momento, a arma utilizada no crime é desconhecida pela polícia, assim como a autoria por trás do homicídio.

Ainda conforme a polícia, os militares não encontraram nenhum antecedente criminal do jovem. Entretanto, os moradores afirmaram aos agentes que Renner tinha envolvimento com crimes na região.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Santarém trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.