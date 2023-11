Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em terreno de Altamira

Um homem, identificado como Raimundo Ferreira da Conceição, de 38 anos, foi encontrado morto no último domingo (19), em um terreno baldio, localizado no bairro Mutirão, em Altamira. Moradores das proximidades relataram às autoridades que avistaram o corpo por volta das 6h30, na rua 17, local tomado por mato, o que dificulta a visão de quem passa pela área.

Conforme populares, ‘Raimundinho’, como era conhecido nas redondezas, seria morador do bairro Jatobá, que fica próximo ao local onde foi encontrado. A Polícia Militar foi acionada e constatou a veracidade do caso. Conforme testemunhas, a vítima apresentava lesões em várias partes do corpo, como rosto e cabeça, que teriam sido provocadas, possivelmente, por espancamento com auxílio de um pedaço de madeira.

Moradores da área não souberam informar às autoridades mais detalhes sobre o crime. A suspeita é que a vítima tenha sido morta ainda na noite de sábado (18), no entanto, as autoridades policiais estão apurando todos os relatos sobre o crime e a causa da morte. A Polícia Polícia Cívil e Científica estiveram no local para fazer a perícia na cena do crime e remoção do corpo para mais exames de necropsia.

A Polícia Civil de Altamira abriu um inquérito policial para apurar a motivação e autoria da morte de ‘Raimundinho’. Segundo os agentes, qualquer informação que possa ajudar a Polícia Civil ou militar a elucidar o crime pode ser repassada por meio de ligação para os números do disque-denúncia 181 ou 190, de forma anônima.