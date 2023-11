Mecânico é assassinado a tiros em Castanhal

Luan Vinicius Pereira Rosario, conhecido pelo apelido de “Luanzinho”, foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira enquanto andava pela Travessa Brasil, localizada no bairro Pantanal, em Castanhal, no nordeste do Pará. As dinâmicas e motivações do homicídio ainda estão sendo esclarecidas pela Polícia Civil. Ao perfil Correio do Norte, no Facebook, pessoas próximas relataram que a vítima trabalhava como mecânico.

Segundo a PC, foram realizadas a perícia de local de crime e exame necroscópico, procedimento que auxilia nas investigações criminais.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.