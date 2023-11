Homem troca tiros com a Polícia e acaba morto, em Castanhal

Um homem, identificado somente pelo vulgo ‘Leandrinho Ceará’, morreu em uma intervenção policial na noite da última quinta-feira (16), no bairro Fonte Boa, em Castanhal, nordeste paraense. De acordo com as informações preliminares, o homem estaria ameaçando os moradores da área com uma arma de fogo.

Segundo o que foi relatado por testemunhas, a ação ocorreu por volta de 19 hrs, na rua 08, que faz parte do conjunto Ipê Rosa. Uma equipe da polícia foi acionada por populares que teriam sido informados por populares que Leandrinho estaria com uma arma de fogo amedrontando e ameaçando os moradores no conjunto.

Os agentes se deslocaram até o endereço e avistaram o suspeito, que estava com a arma em punho. Ele foi abordado e recebeu ordem de parada, mas correu na tentativa de fugir dos agentes. O homem entrou em uma imóvel e, de dentro do local, teria feito disparos contra a guarnição. Durante a troca de tiros, os agentes alvejaram Leandrinho, que foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ao chegar no local, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a PM, com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre .32, com três munições deflagradas e uma intacta.

Em nota, a Polícia Civil informou que “Leandro Alves Ferreira morreu durante intervenção da Polícia Militar. O homem era suspeito de estar ameaçando pessoas com uma arma de fogo. Com ele foram apreendidos e apresentados na delegacia de Castanhal um revólver calibre 32 e munições.”