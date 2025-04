‘Acari’ é morto com tiros no rosto ao ser surpreendido por dupla armada no sudoeste do Pará

Genivaldo Barbosa de Souza, de 27 anos, mais conhecido como ‘Acari’, foi morto a tiros ao ser surpreendido por dois homens em Senador José Porfírio, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na Travessa Coronel Tenório, na madrugada de segunda-feira (14), quando a vítima caminhava junto a um grupo de amigos. Uma câmera de segurança registrou o homicídio. Em nota, a Polícia Civil informou nesta quarta (16), que a Delegacia de Senador José Porfírio prendeu uma mulher suspeita pelo crime

O assassinato ocorreu por volta das 4h40. A câmera flagrou o momento em que o assassino se aproximou da vítima, sacou a arma e disparou à queima-roupa. Genivaldo foi atingido por ao menos dois tiros no rosto e morreu na hora. Os suspeitos fugiram correndo do local logo após o crime. O grupo de amigos ao redor não pôde evitar o homicídio.

Conforme o relato de testemunhas, momentos antes o grupo de jovens consumia bebida alcoólica em um bar e teria ocorrido uma discussão envolvendo a vítima e um outro homem, apontado como o principal suspeito de fazer os disparos contra Genivaldo. O segundo homem que aparece ao lado do autor do homicídio nas câmeras também teria sido identificado por testemunhas que estavam no bar. Ao ir até o endereço dos suspeitos, a polícia encontrou entorpecentes.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local do crime para realizar as diligências iniciais sobre a investigação. Apesar dos relatos de testemunhas, a motivação para o crime está sendo apurada pela PC. Os relatos preliminares seriam de que o homicídio pode estar ligado à rivalidade entre os jovens. Os dois suspeitos ainda não foram localizados e as buscas continuam. O corpo de Genivaldo Barbosa de Souza foi encaminhado para o município de Altamira, onde passou por exames periciais na Polícia Científica.

A Delegacia de Senador José Porfírio continua com as diligências para localizar e prender os demais envolvidos no homicídio.