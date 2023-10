Suspeito de tentativa de assalto morre durante ação da PM em Canaã dos Carajás

Um homem ainda não identificado morreu durante uma ação da Polícia Militar, no bairro Nova Esperança, em Canaã dos Carajás, sudeste paraense, na madrugada desta quarta-feira (4). Segundo informações da polícia, um motociclista, vítima de tentativa de assalto, denunciou o crime a uma guarnição da PM que passava pelas redondezas.

A vítima relatou que o criminoso, com uma arma de fogo em mãos, parou em frente ao motociclista dando voz de assalto, mas ele não obedeceu e fugiu. O assaltante, então, empreendeu fuga para um matagal próximo.

Conforme o site Correio de Carajás, de posse dessas informações, os policiais militares fizeram um cerco no local onde o suspeito teria se escondido e acabaram sendo recebidos com disparos de arma de fogo, ao se aproximarem do alvo. De imediato, segu​ndo o site, eles reagiram e balearam o suspeito com dois tiros.

A guarnição chegou a levar o suspeito baleado a um hospital próximo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Uma arma de fogo caseira de calibre 36 foi apreendida no local e levada à Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.