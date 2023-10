Cobrador morre com tiro na cabeça durante assalto a ônibus mesmo após entregar todos os pertences

Na noite da última segunda-feira (02), um cobrador de ônibus morreu com um tiro na cabeça durante um assalto ao veículo, que fazia rota na DF-001, no Recanto da Emas, Distrito Federal. Segundo os policiais, a vítima já tinha entregado todos os pertences, inclusive o dinheiro do caixa, quando recebeu o disparo.

Informações das investigações apontam que se tratam de três jovens, supostamente menores de idade.

VEJA MAIS

A vítima, identificada como Ariel Santos Marques, de 26 anos, morreu na hora. Em depoimento, o motorista do ônibus contou que eles estavam fazendo a rota normal quando três homens entraram no veículo, um deles armado.

Ao embarcarem, foram direto no caixa e anunciaram o assalto. Ariel estava com fone de ouvido e cochilava, quando teve os cabelos puxados por um dos suspeitos.

Em seguida, um dos assaltantes apontou a arma pra ele e exigiu que o mesmo entregasse todos os pertences que tinha, incluindo os valores do caixa.

Após entregar os objetos e os valores, um dos assaltantes disse: "Dá um tiro nele, dá um tiro nele", levando o criminoso armado a efetuar o disparo.

Após matarem o cobrador, os criminosos foram até o motorista e mandaram ele parar o ônibus. “Depois que dispararam, ainda apontaram arma para mim e ficaram gritando: ‘Para, para e abre a porta’. Eu abri a porta dianteira, porque eles estavam na parte da frente, não tinham passado a roleta”, relatou em depoimento.

Todos os envolvidos no assalto estão foragidos.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com