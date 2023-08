Homem é esfaqueado após reagir a assalto em parada de ônibus no bairro de São Brás, em Belém

Um homem de 41 anos, ainda não identificado, foi esfaqueado na região do abdômen, na noite desta terça-feira (1º), em Belém, em uma parada de ônibus localizada em frente ao terminal rodoviário do bairro de São Brás. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima teria reagido a um assalto, quando foi golpeado na barriga. Após o crime, o autor da facada fugiu com o celular do homem.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Não há informações do estado de saúde.

O caso foi registrado por volta de 19h. Desde então, rondas são feitas no entorno do local do crime por viaturas do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para localizar o suspeito, garante o Ciop.