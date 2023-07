Em Goiânia, dono de bar é esfaqueado após se negar a vender fiado

O dono de um bar foi esfaqueado na cabeça por um cliente, após se negar a vender bebida fiada. A vítima de 62 anos, está internada em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), segundo a Polícia Civil do Estado de Goiânia. O caso aconteceu em Goianápolis, no centro goiano.



De acordo com a corporação, na noite de terça-feira, 4, o suspeito do crime chegou ao estabelecimento embriagado. Segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Rodrigo Arana, o golpe na cabeça da vítima foi feito com um facão.



Conforme as informações da polícia, o suspeito chegou ao bar e pediu que o dono vendesse bebida alcoólica fiada. Diante da negativa do proprietário do estabelecimento, o homem saiu do local e retornou com um facão, desferindo um golpe na cabeça da vítima.



Outro homem acabou golpeado na mão ao tentar impedir a agressão. As vítimas seguiram para o Heana e, segundo o delegado, o dono do bar passou por uma cirurgia e continua internado em estado grave. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.



Após as agressões o homem fugiu do local, mas foi localizado e preso em flagrante pela polícia em sua residência. O suspeito segue detido e deve responder por tentativa de homicídio contra o dono do bar e por lesão corporal leve contra o outro homem que tentou impedir a agressão.

