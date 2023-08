Assalto em shopping de Belém: suspeito morre durante operação policial no Jurunas

Aluisio da Cruz Barbosa, conhecido vulgarmente como "Cafezinho", morreu, na manhã desta terça-feira (01), por volta das 7h, durante operação da Polícia Civil do Estado do Pará, na passagem Cacau, no bairro do Jurunas, em Belém. De acordo com a polícia, era era suspeito de envolvimento no assalto que ocorreu no último domingo (30), a uma joalheria do shopping Pátio Belém.

A PC deflagrou na manhã desta terça a Operação Breakfast, que tinha o objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão em desfavor de Aluisio, também acusado de roubo majorado ocorrido no restaurante no bairro do Farol, no Distrito de Mosqueiro, em Belém.

O relatório aponta que "Cafezinho" possuía vasta ficha criminal, dentre elas roubo majorado e posse de arma de fogo com numeração suprimida, sendo responsável por diversos roubos na Região Metropolitana de Belém e envolvido no assalto com refém que ocorreu no shopping no último fim de semana.

Roubo em Mosqueiro

Desde o mês de junho, a equipe de policiais civis investiga o roubo que aconteceu no restaurante Peixaria do Antônio, em Mosqueiro, e com o avançar das investigações, descobriu-se que o acusado estava escondido no bairro do Jurunas.

Buscando cumprir as buscas domiciliares autorizadas pelo judiciário, policiais civis deslocaram até os endereços constantes no mandado de busca, e ao encontrar o suspeito utilizando uma arma de fogo do tipo revólver. O relatório aponta que ele tentou resistir a prisão, efetuando disparos contra os policiais civis. O suspeito acabou sendo atingido por disparos e evoluiu a óbito.

Nota do shopping onde ocorreu assalto no domingo

Em nota divulgada ainda no domingo (30), o Shopping Pátio Belém informou que a Polícia Militar, com o suporte da segurança do Shopping, interviu rapidamente para controlar a tentativa de assalto. Não houve vítimas. "Agradecemos a atuação da autoridade policial na ação coordenada e conjunta que garantiu a segurança de todos e reiteramos que o Shopping Pátio Belém segue funcionando normalmente", completa a nota.