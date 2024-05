​Polícia Civil investiga afogamento de criança no rio Parauau, em Breves

A Polícia Civil do Pará (PCPA) está investigando a morte de um menino de apenas três anos, registrada no último domingo (19), no rio Parauau, na cidade de Breves, na ilha do Marajó.

De acordo com informações preliminares das autoridades policiais que atenderam a ocorrência, a crian​ça estava brincando nas proximidades da casa onde morava quando desapareceu. A família deu falta do menino e iniciou as buscas por ele. Após horas de procura, o corpo foi encontrado pelo avô da criança, embaixo de um trapiche próximo à casa da família.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou apoio durante a ocorrência. Imagens divulgadas pelo portal ​Notícia Marajó mostram familiares em estado de desespero ao descobrir o corpo do menino.

Em comunicado oficial, a Polícia Civil informou que está apurando as circunstâncias do incidente, que até o momento está sendo tratado como um caso de afogamento. “A Polícia Civil informa que apura a ocorrência de afogamento que vitimou uma criança de 3 anos, no rio Parauau. O caso é investigado pela Delegacia de Breves”, declarou a PCPA.