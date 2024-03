Tragédia em Buriti: Homem é encontrado morto em espelho d'água

Um homem de 35 anos foi encontrado morto no espelho d'água da Praça do Buriti, localizada em Brasília neste domingo (31), por volta das 11h. O cenário da fatalidade é a mesma área onde se localiza o Palácio do Buriti, a sede do governo do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local constatou que o espelho d'água possui aproximadamente 40 centímetros de profundidade. A vítima estava posicionada de barriga para baixo, a uma distância de 3 metros da borda da estrutura aquática.

A equipe de resgate retirou o homem sem sinais vitais do espelho d'água e seguiu o protocolo de reanimação por cerca de 20 minutos. A morte foi confirmada no local.

O fator que levou ao afogamento da vítima ainda é desconhecido pelos militares. A identidade do homem permanece não divulgada até o momento.

A Polícia Civil do Distrito Federal vai investigar a causa da morte.