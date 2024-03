Empresário morre em queda de avião; corpo é retirado dos destroços

Um avião bimotor caiu na Serra do Japi, em Jundiaí, São Paulo, resultando na morte do piloto e empresário Ângelo Chaves Pucci, de 44 anos. Na manhã de domingo (31), equipes de busca e salvamento conduziram peritos ao local do acidente, onde o corpo de Pucci foi recuperado dos escombros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí (SP).

Pucci era o único ocupante da aeronave que decolou na quinta-feira (28) do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, com destino ao Campo de Marte, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a aeronave com prefixo PT – WLP não conseguiu pousar em São Paulo devido a problemas no aeroporto e decidiu retornar a Jundiaí, desaparecendo do radar logo depois.

Aeronave do mesmo modelo que o empresario pilotava. (Reprodução)

O último contato de rádio foi feito por volta das 23h de quinta-feira, quando o avião sobrevoava a Serra do Japi. A Polícia Militar foi chamada na tarde de sexta-feira para investigar a possível queda de um avião na região. O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) confirmou que a aeronave estava em situação normal de aeronavegabilidade no momento do acidente.

Pucci, natural de Goiás, era conhecido como um "apaixonado por aviação". Ele também possuía um diploma em direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiânia e estava inscrito como estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No momento do acidente, Pucci trabalhava para a multinacional chinesa HKTC Do Brasil S/A, proprietária do avião bimotor.

Em um comunicado, a empresa lamentou a perda de Pucci, descrevendo-o como um "profissional exemplar, responsável, comprometido e apaixonado por aviação". A empresa afirmou que a "perda é imensurável" e que está focada em prestar assistência à família de Pucci neste momento difícil.