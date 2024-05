Caminhão carregado de frutas e verduras tomba na BR-316

Um caminhão carregado com frutas e verduras tombou na BR-316, no sentido Castanhal-Belém, na noite deste domingo (19). A carga ficou espalhada na pista, e não houve feridos no acidente. As causas do tombamento ainda não foram esclarecidas.

Por causa do ocorrido, um longo congestionamento se formou. Motoristas que passavam pelo local usaram grupos de trocas de mensagens para alertar os demais sobre a necessidade de buscar rotas alternativas.

Um motorista que testemunhou o acidente descreveu a situação: “Quem tá saindo de Castanhal rumo a Belém vai por dentro do Apeú, porque esse caminhão acabou de virar aqui, um caminhão de fruta, de verdura, eu acho. Ele acabou de virar na BR, ali naquela ponte de quem tá passando na direção do Apeú. Ele virou e ficou atravessado na rua. Vai ficar ruim de passar”.

A equipe de reportagem do Grupo Liberal continua apurando mais detalhes sobre o ocorrido. As autoridades policiais foram acionadas, para fornecer informações sobre a remoção do veículo e o destino da carga transportada.