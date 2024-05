VÍDEO: Mulher morre em casa de show de Belém após infarto fulminante

Uma mulher identificada como Renilda Gonçalves de Santa Brígida morreu na noite de domingo (19/05) após sofrer uma parada cardiorrespiratória (infarto fulminante) durante um evento em uma casa de shows na Av. Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima passou mal e foi a óbito no local sem tempo de ser socorrida.

A Polícia Civil informou que, segundo depoimento de familiares, Renilda sofria de problemas cardíacos e pressão alta. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas em frente a casa de shows após o ocorrido. Testemunhas relataram que a polícia militar foi acionada e isolou a área. A festa foi interrompida e os policiais retiraram as pessoas do estabelecimento para que o corpo de Renilda fosse removido.

Amigos de Renilda também usaram as redes sociais para lamentar a morte da senhora, que ainda não teve a idade revelada. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias da morte ocorrida em uma casa de show, no bairro da Sacramenta. De acordo com informações iniciais a mulher teve uma parada cardiorrespiratória durante a festa. O caso é investigado pela seccional da sacramenta.

