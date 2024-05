Infarto: saiba o que é e veja como evitar

O Infarto Agudo do Miocárdio - ou ataque cardíaco - é a maior causa de mortes no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (MS). Ainda, segundo o MS. Estima-se que, em todo o país, cerca de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto são registrados - e que a cada 5 a 7 casos evoluem para óbito. Portanto, entenda o que é o infarto, quais os tratamentos e causas:

O que é?

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o infarto do miocárdio é caracterizado pela morte das células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. O infarto pode ocorrer em diversas partes do coração, dependendo da área que foi obstruída.

Qual a causa?

Como uma das principais causas está a aterosclerose, uma doença em que placas de gordura se acumulam no interior das artérias coronárias - que fornecem sangue ao músculo cardíaco -, chegando a obstruí-las. Em grande parte dos casos, o infarto se dá quando há o rompimento de uma dessas placas, gerando a formação do coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo.

Quais os sinais e sintomas?

O principal sintoma do infarto é a dor ou até mesmo um desconforto - intenso e prolongado - na região do peito. Esse primeiro sinal pode até mesmo passar para as costas, rosto, braço esquerdo e, em alguns, para o braço direito.

Todos esses primeiros sinais também podem ser acompanhados de uma sensação de peso ou aperto sobre o tórax. Os sintomas também costumam ser acompanhados de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Em idosos, o principal sintoma pode ser a falta de ar.

o principal sintoma do infarto agudo do miocárdio pode ser a falta de ar. A dor também pode ser no abdome, semelhante a dor de uma gastrite ou esofagite de refluxo, mas é pouco frequente. Diabéticos e idosos: o infarto também pode ocorrer sem sinais específicos. Por isso, deve-se estar atento a qualquer mal-estar súbito.

Quais os fatores de risco?

Os principais fatores de risco do infarto são o tabagismo e o colesterol em excesso, pois podem se acumular e levar à formação de placas de gordura, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes. Os diabéticos têm duas a quatro vezes mais chances de sofrer um infarto.

Quais os tratamentos?

Segundo o MS, o infarto é uma emergência que exige cuidados médicos imediatos. Identificar os sintomas pode ser decisivo para salvar a vida de uma pessoa. O tratamento, geralmente, é cirúrgico e ou realizado por meio de medicamentos, com uso de anticoagulantes.

Quais as prevenções?

Além da prática regular de exercícios físicos, alimentação adequada e cessação do tabagismo, a prevenção de doenças como a aterosclerose, diabetes e obesidade são fundamentais para evitar o entupimento das artérias e consequente infarto.