Jogador sub-20 do Águia de Marabá passa mal e morre antes de jogo em Parauapebas

Um jogador da equipe Sub-20 do Águia de Marabá morreu neste sábado (18), em Parauapebas, sudeste do Pará, antes da partida contra o Carajás, válida pela Copa Pará Sub-20. O atleta foi identificado como Afonso Rossa Inda, de apenas 19 anos.

De acordo com as informações, o jogador atuava como zagueiro e era natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O jovem teria passado mal após o almoço e sofrido uma parada cardíaca dentro do estádio, durante a concentração da equipe para o jogo que ocorreria às 15h30, deste sábado (18).

Em nota, o Azulão lamentou a morte do jogador. O clube não deu mais detalhes sobre as causas da morte do zagueiro, mas, informou que o atleta passou mal antes da partida contra o Carajás, que foi cancelada após a fatalidade. O Águia ressaltou que o time está prestando todo o apoio para a família.

"O Águia de Marabá lamenta profundamente o falecimento do zagueiro da equipe Sub-20, Afonso Rossa Inda, natural do Rio Grande do Sul, após passar mal momentos antes da partida contra o Carajás, pela Copa Pará Sub-20, que foi cancelada. O clube está dando todo o apoio necessário aos familiares", informou o comunicado.

Por meio de uma nota, a Federação Paraense de Futebol (FPF) lamentou a morte prematura do jovem atleta e prestou solidariedade ao clube e familiares do jogador.

"O Águia de Marabá perde não só um jogador talentoso, mas também um jovem cheio de sonhos e potencial, cuja paixão pelo futebol inspirava a todos ao seu redor. A ausência de Afonso será sentida por todos os seus colegas de equipe, treinadores, amigos e familiares, que agora enfrentam um momento de imensa dor e luto", disse a nota.

A FPF confirmou que o adiamento do jogo entre o Azulão e o Carajás. Além disso, informou que as partidas chanceladas pela federação terão um minuto de silêncio em homenagem a Afonso.

O time do Carajás também lamentou a morte do zagueiro. Por meio das redes sociais, o clube disse que "lamentamos profundamente o ocorrido e deixamos nossas condolências aos familiares e amigos do atleta".

nota do carajás Divulgação / Instagram