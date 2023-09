Segundinha: Lateral do Capitão Poço morre após acidente de moto

O lateral-esquerdo Lucas Cunha da Silva, o Caroço, do Capitão Poço, morreu nesta sexta-feira (1°), após um acidente de moto, aos 20 anos. O jogador disputava a Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha. A informação foi confirmada pela assessoria do clube. Como informado por O Liberal, o jogador estava no veículo com o atacante Leilton, companheiro de equipe, quando se chocaram com um carro na última quinta (31).

VEJA MAIS

Caroço foi internado em estado grave e chegou a ser transferido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. No entanto, resistiu e veio a óbito. Na Série B1, Caroço fez três partidas, todas como titular, pelo clube. Na carreira, o lateral também passou por Paragominas, Parauapebas, Tuna Luso e Bragantino.

Em meio à tragédia, a notícia positiva fica po conta de Leilton. Envolvido no acidente, o jogador já recebeu alta. Ambos foram atendidos e levados para a Unidade de Saúde de Capitão Poço, após a colisão. Caroço e Leilton estavam de folga, depois da vitória sobreo Paraense, quando chocaram a moto com uma caminhonete.