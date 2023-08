Segundinha: jogadores de Capitão Poço sofrem acidente de moto; lateral está em estado grave

Dois atletas do Capitão Poço, clube que disputam a Segundinha do Parazão, sofreram um acidente no início da tarde desta quinta-feira (31) em uma avenida do município. O lateral-direito Caroço e o atacante Leilton, estavam em uma moto e se chocaram com um carro. Leilton está consciente, enquanto Caroço está em estado grave. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube.

VEJA MAIS

Ainda segundo a assessoria do clube, Caroço está inconsciente e aguarda transferência para Belém. Eles foram atendidos e levados para a Unidade de Saúde de Capitão Poço. Em conversa com a equipe de O Liberal, o representante do clube na Federação Paraense de Futebol (FPF), Walmir Nascimento, informou que os atletas estavam de folga e estima melhoras aos jogadores.

“Os jogadores estavam em seu momento de folga, já que teve partida ontem e, em uma das travessas da cidade de Capitão Poço, acabaram se chocando com uma caminhonete de pequeno porte. O caso mais complexo é do lateral caroço, que ficou desacordado. Estou em Belém e soube que é delicada a situação e torcemos para que ele possa ter uma boa recuperação”, disse.

Na última rodada da Segundinha, o Capitão Polo venceu por 1 a 0 o Paraense, no Ceju, em Belém e se classificou em primeiro na Chave A com 10 pontos e luta pelo acesso à elite do futebol paraense.