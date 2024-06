Paysandu fecha a contratação com atacante ex-São Paulo e que estava em clube da Série B

O Paysandu anunciou na tarde desta quarta-feira (12) a contratação do atacante Paulinho Bóia, ex-São Paulo e que estava no Mirassol-SP, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Aos 25 anos o atacante teve passagens por vários clubes, sendo o Tricolor Paulista o principal. Bóia é cria das categorias de base do clube do Morumbi. Em 2018 foi negociado com o Portimonense, de Portugal, onde ficou por uma temporada, retornando ao Tricolor. Defendeu também o Juventude-RS e o América-MG e por último jogou pelo Mirassol-SP, clube da Série B, mas que não chegou a atuar nesta competição. Nessa temporada, Bóia fez nove partidas pelo clube paulista.

Palavras do novo contratado

Além de Portugal, Paulinho Bóia defendeu a equipe do Metalist, da Ucrânia e jogou duas temporadas no Japão pelo Kyoto Sanga. Em entrevista ao site oficial do Paysandu, Paulinho Bóia falou da expectativa em defender o Paysandu, em sua primeira vez no futebol do Norte do Brasil, além de agradecer o carinho que recebeu de torcedores.

“Estou feliz por vestir essa camisa tão grande que é a do Paysandu. Quero agradecer por todo carinho que estão me passando através de mensagens, toda força. Espero corresponder tudo dentro de campo, estou indo para somar com vocês e que Deus nos abençoe para que possamos alcançar nossos objetivos na sequência da temporada”, disse.

Ainda não pode estrear

Natural de Brasília (DF), o novo atacante bicolor passará por exames e procedimentos de praxe, antes de assinar contrato com o Papão. Bóia não poderá estrear de imediato pelo Paysandu, pois como se trata de uma contratação de clubes da Série B, ele só poderá ser regularizado quando a janela de transferência abrir e estará apto somente no dia 7 de julho.